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Justitie in Brazilië klaagt Shell aan na overstromingen in 2024

Economie
door anp
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BRASÍLIA (ANP/BELGA) - Braziliaanse aanklagers zijn een rechtszaak begonnen tegen een dochteronderneming van olieconcern Shell in het land. Ze eisen een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen dollar na de dodelijke overstromingen in het zuiden van Brazilië in 2024.
Dat deel van het land werd ruim twee jaar geleden getroffen door hevige regenval, wat leidde tot extreme overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen om het leven en 500.000 Brazilianen raakten ontheemd.
Volgens het Braziliaanse Openbaar Ministerie is Shell aansprakelijk voor de mate waarin het zou hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. "De civiele rechtszaak moet de beklaagde aansprakelijk stellen voor milieu- en klimaatschade, wegens de collectieve materiële en immateriële schade die voortvloeit uit de extreme weersomstandigheden die de staat Rio Grande do Sul tussen april en mei 2024 hebben getroffen", stelt het Openbaar Ministerie.
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