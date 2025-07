Kabinet komt met actieplan om innovatie aan te jagen

DEN HAAG (ANP) - Nederland blijft achter bij andere landen op het gebied van innovatie. Om het tij te keren, heeft het kabinet vrijdag na de ministerraad een actieplan gepresenteerd. Het doel daarvan is om op termijn 3 procent van het bruto binnenlands product te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Daarvoor is nog bijna 15 miljard euro aan publieke en private investeringen nodig.

Die doelstelling moet in 2030 zijn bereikt. Twee derde van de investeringen moet komen van private investeerders en bedrijven, het overige deel vanuit het onderwijs, kennisinstellingen en de overheid. Op dit moment investeert Nederland 2,2 procent van het bbp in onderzoek en ontwikkeling.