Rel bij Srebrenica-herdenking in Duits parlement

BERLIJN (ANP/DPA) - De herdenking in het Duitse parlement van de genocide in Srebrenica is overschaduwd door opmerkingen van de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD). De grootste oppositiepartij bekritiseerde het gebruik van het begrip volkerenmoord.

Het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Gerechtshof hebben het Srebrenica-bloedbad erkend als genocide. Maar AfD-afgevaardigde Alexander Wolf trok het gebruik van de term in twijfel. Hij noemde het "politiek" en wees op de aanvallen op Servische gemeenschappen tijdens het conflict. "De Serviërs schoten daar mannen neer, maar spaarden in principe vrouwen en kinderen", betoogde hij.

De uitspraken werden scherp veroordeeld door rivaliserende partijen in de Bondsdag. Jürgen Hardt van regeringspartij CDU beschuldigde Wolf ervan de genocide te ontkennen en "de kant van de daders te kiezen en niet die van de slachtoffers".

Bosnische Serviërs vermoordden op 11 juli 1995 ongeveer 8000 moslims.