Kabinet komt PostNL tegemoet met snellere verruiming bezorgtijd

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet komt PostNL tegemoet met een snellere verruiming van de bezorgtijd van post die particulieren versturen. Er mag al vanaf 2027 drie dagen overheen gaan voordat een brief of kaart bij de geadresseerde op de mat ligt. Eerder zou dat op zijn vroegst in 2028 of 2029 gebeuren.

De aanpassing moet de betrouwbaarheid van de bezorging ten goede komen, zegt minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD). Hij besloot om die reden eerder al de bezorgtermijn per medio 2026 te verlengen van één naar twee dagen. PostNL bleef desondanks klagen dat het tegen de huidige voorwaarden niet kostendekkend vijf dagen in de week post kan blijven rondbrengen.

De regels zijn "verouderd", vindt ook Karremans, omdat Nederlanders de afgelopen jaren veel minder post zijn gaan versturen. "Ik kan niet van een bedrijf vragen om een overheidsaanwijzing met verlies uit te voeren op lange termijn. Daarom moet regelgeving met zijn tijd meegaan en verruim ik de regels iets, om een betrouwbare postbezorging te blijven garanderen."