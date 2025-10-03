Tsjechen naar de stembus, oud-premier Babis leidt in peilingen

PRAAG (ANP) - In Tsjechië zijn de parlementsverkiezingen begonnen. De stembussen zijn vrijdag om 14.00 uur geopend en blijven open tot zaterdag 14.00 uur. De populistische oud-premier Andrej Babis leidt in de peilingen en lijkt een overwinning nauwelijks te kunnen ontgaan.

De partij van Babis, ANO (Actie van Ontevreden Burgers), zou op ongeveer 30 procent van de stemmen kunnen rekenen, zo'n 10 procentpunt meer dan de centrumrechtse alliantie van de huidige premier Petr Fiala.

Babis was al premier van 2017 tot 2021. Hij staat aan het hoofd van een groot conglomeraat en is een van de rijkste mensen van het land. Babis is omstreden door beschuldigingen van onder meer fraude en belangenverstrengeling. Hij is daar nooit voor veroordeeld.

Ondanks de grote voorsprong in de peilingen lijkt het er niet op dat ANO genoeg zetels zal halen voor een meerderheid.