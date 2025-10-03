ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tsjechen naar de stembus, oud-premier Babis leidt in peilingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 14:18
anp031025148 1
PRAAG (ANP) - In Tsjechië zijn de parlementsverkiezingen begonnen. De stembussen zijn vrijdag om 14.00 uur geopend en blijven open tot zaterdag 14.00 uur. De populistische oud-premier Andrej Babis leidt in de peilingen en lijkt een overwinning nauwelijks te kunnen ontgaan.
De partij van Babis, ANO (Actie van Ontevreden Burgers), zou op ongeveer 30 procent van de stemmen kunnen rekenen, zo'n 10 procentpunt meer dan de centrumrechtse alliantie van de huidige premier Petr Fiala.
Babis was al premier van 2017 tot 2021. Hij staat aan het hoofd van een groot conglomeraat en is een van de rijkste mensen van het land. Babis is omstreden door beschuldigingen van onder meer fraude en belangenverstrengeling. Hij is daar nooit voor veroordeeld.
Ondanks de grote voorsprong in de peilingen lijkt het er niet op dat ANO genoeg zetels zal halen voor een meerderheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

7202901_m

Dit pianoprobleem is na meer dan een eeuw eindelijk opgelost en je kan er beter door leren spelen

kind

Jongetje opgesloten in hondenhok: Vlaardings pleeggezin opnieuw in opspraak na gruwelijke mishandelingen

ANP-88404455

Dit is een eerste teken dat je mogelijk parkinson hebt

shutterstock_2593288809

Er is bijna geen relatie zo ingewikkeld als die tussen moeder en dochter

6003197_m

Deze microbe moest al 2 miljard jaar lang uitgestorven zijn, maar weigert het loodje te leggen

ANP-537452980

Unieke beelden: Pool beklimt Mount Everest en skiet naar beneden zonder extra zuurstof

Loading