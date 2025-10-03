ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schiedam neemt maatregelen om protesten rond komst azc

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 14:25
anp031025153 1
SCHIEDAM (ANP) - De gemeente Schiedam neemt veiligheidsmaatregelen vanwege twee demonstraties zaterdag rond de komst van een asielzoekerscentrum. Zo komt er een noodbevel en moet de tegendemonstratie uitwijken naar een andere locatie dan de plek waar tegenstanders van het azc verzamelen.
"Voor beide demonstraties nemen de gemeente en politie maatregelen om te zorgen dat ze op een veilige, ordelijke manier verlopen", laat de gemeente weten.
Het protest tegen het azc begint om 13.00 uur op het Stadserf en is formeel aangekondigd bij de burgemeester. "Ook hebben wij signalen van een niet-aangekondigde demonstratie voor zaterdagmiddag", zegt een woordvoerster. Online wordt opgeroepen dat er om 12.45 uur een tegendemonstratie is tegen racisme op dezelfde locatie als het andere protest. De gemeente heeft echter een andere plek aangewezen, bij 't Land van Belofte.
loading

POPULAIR NIEUWS

7202901_m

Dit pianoprobleem is na meer dan een eeuw eindelijk opgelost en je kan er beter door leren spelen

kind

Jongetje opgesloten in hondenhok: Vlaardings pleeggezin opnieuw in opspraak na gruwelijke mishandelingen

ANP-88404455

Dit is een eerste teken dat je mogelijk parkinson hebt

shutterstock_2593288809

Er is bijna geen relatie zo ingewikkeld als die tussen moeder en dochter

6003197_m

Deze microbe moest al 2 miljard jaar lang uitgestorven zijn, maar weigert het loodje te leggen

ANP-537452980

Unieke beelden: Pool beklimt Mount Everest en skiet naar beneden zonder extra zuurstof

Loading