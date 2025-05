Kabinet stelt aanbesteding twee windmolenparken op Noordzee uit

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet stelt de aanbesteding van twee windmolenparken op de Noordzee uit in verband met verslechterde marktomstandigheden. De projecten worden ook in kleinere delen opgeknipt om de mogelijke risico's voor ontwikkelaars te verkleinen en het voor meer partijen mogelijk te maken om te investeren. Dat meldt klimaat- en energieminister Sophie Hermans in een brief aan de Tweede Kamer.

De vertraging van deze windmolenparken voor de kust bij IJmuiden leidt tot extra kosten bij TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet. Die meerkosten komen naar verwachting via de nettarieven terecht bij burgers en bedrijven, aldus Hermans.

De twee windmolenparken met een capaciteit van elk 1 GW zouden nog dit jaar worden vergund, maar dat acht het kabinet onder de huidige marktcondities "niet realistisch". De belangstelling bij energiebedrijven is afgenomen, onder meer door gestegen kosten en doordat de vraag naar windstroom momenteel achterblijft bij het aanbod.