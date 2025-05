VN-mensenrechtenchef: beleid Israël Gaza lijkt etnische zuivering

GENÈVE (ANP) - Volker Türk, de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, heeft gewaarschuwd voor een etnische zuivering in de Gazastrook. Volgens hem lijkt dat plaats te vinden doordat Israël de aanvallen op het gebied opvoert en als beleid heeft om de Palestijnse bevolking constant te verplaatsen.

"Dit laatste spervuur van bommen, het dwingen van mensen om te verhuizen onder de dreiging van intensievere aanvallen, de methodische vernietiging van hele wijken en het ontzeggen van humanitaire hulp onderstrepen dat er in Gaza een permanente demografische verschuiving lijkt te worden nagestreefd die in strijd is met het internationaal recht en neerkomt op etnische zuivering", aldus Türk.

De mensenrechtenchef roept alle landen op om Israël aan te sporen de koers te veranderen. "We moeten deze waanzin stoppen."

Türk wijst op het feit dat Israël ziekenhuizen en woonwijken aanvalt en steeds evacuatiebevelen oplegt aan de Palestijnse bevolking.