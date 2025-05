Groei economie Rusland zwakt flink af in eerste kwartaal

De groei van de Russische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink afgezwakt, mede door de lagere olieprijzen en de hoge rente. Volgens het Russische statistiekbureau Rosstat bedroeg de groei 1,4 procent op jaarbasis. Dat was nog 4,5 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Het is het zwakste groeicijfer sinds het eerste kwartaal van 2023. Economen waarschuwen al langer voor een afkoelende economie. Rusland wist eerder de economie juist nog te stimuleren door enorme investeringen in defensie voor de oorlog met Oekraïne. Maar door die oorlog kampt Rusland ook met grote tekorten aan personeel in veel bedrijfssectoren. Daar komen nog de strenge westerse sancties tegen het land bovenop.

Verder wordt door de militaire bestedingen de inflatie aangejaagd. Daarom heeft de Russische centrale bank de rente verhoogd naar het hoge niveau van 21 procent.