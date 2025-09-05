Kabinet vraagt oud-topman ASML om advies over investeringsklimaat

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet heeft voormalig ASML-topman Peter Wennink gevraagd om een onafhankelijk advies over hoe het investeringsklimaat en het toekomstig verdienvermogen van de Nederlandse economie "aanzienlijk" kunnen worden versterkt. Dat meldt minister Vincent Karremans (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het advies, dat er voor het einde van het jaar moet liggen, is bedoeld om toekomstige kabinetten te helpen bij het stellen van prioriteiten. Wennink is daarbij verzocht het veelbesproken rapport van voormalig ECB-president Mario Draghi over de toekomst van de Europese economie te "vertalen" naar de Nederlandse economie.

Wennink stopte vorig jaar na elf jaar als topman van ASML. In zijn jaren als hoogste baas van de Veldhovense ontwikkelaar van productiemachines voor chips beklaagde hij zich herhaaldelijk over tekortkomingen in het vestigingsklimaat. Nederland zou voor technologiebedrijven en hoogopgeleide technici niet aantrekkelijk genoeg zijn om te ondernemen, investeren, wonen en werken.