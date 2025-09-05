ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Almeida blijft Vingegaard voor en boekt ritzege in Vuelta

Sport
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 17:45
anp050925159 1
L'ANGLIRU (ANP) - João Almeida heeft de dertiende etappe in de Vuelta gewonnen. De Portugees van UAE Team Emirates won de bergrit met finish op de gevreesde Angliru vlak voor Jonas Vingegaard. De Deen van Visma - Lease a Bike houdt de leiding in het algemeen klassement. De Australiër Jai Hindley eindigde op ongeveer een halve minuut als derde.
Het is voor Almeida de eerste individuele ritzege in deze Ronde van Spanje. Zijn ploeg won al vijf keer eerder, waaronder de ploegentijdrit.
Uit een grote kopgroep met daarin ook Mick van Dijke en Huub Artz ontsnapten enkele renners in de aanloop naar de laatste twee beklimmingen. Artz was nog met Antonio Tiberi in de achtervolging, toen hij bijna door een ontsnapte hond van de fiets werd gelopen.
Slotklim
De Ecuadoraan Jefferson Cepeda, de Luxemburger Bob Jungels en Nicolas Vinokourov uit Kazachstan begonnen aan de gevreesde slotklim met 2,5 minuut voorsprong, maar het trio werd kortstondig opgehouden door een pro-Palestijns protest. Het peloton onder aanvoering van de Australische leider in het bergklassement, Jay Vine, dichtte het gat al snel tot minder dan 2 minuten. Cepeda moest lossen.
Het duo begon aan de laatste 6,5 kilometer van de Angliru, met daarin meerdere stroken met een stijgingspercentage van boven de 20 procent, met minder dan een minuut op de klassementsfavorieten. Jungels ging alleen door, maar door het tempo van de renners van UAE Team Emirates werd hij met nog 5 kilometer te gaan bijgehaald. De Brit Tom Pidcock en de Oostenrijker Felix Gall moesten de vier overgebleven klassementsmannen laten gaan.
Klassementsfavorieten
Vingegaard volgde met ploeggenoot Sepp Kuss in het wiel bij João Almeida. Ook de Australiër Jai Hindley zat er nog bij, maar Kuss en Hindley zagen de twee klassementsfavorieten steeds verder wegrijden. Vingegaard volgde in het wiel van Almeida die het hele steile stuk op kop reed. De Portugees begon het vlakke laatste stuk op kop en bleef de Deen ook voor.
In het algemeen klassement houdt Vingegaard 46 seconden voorsprong op Almeida. De Brit Tom Pidcock, die als zevende binnenkwam op 1.16, staat derde op 2.18.
Vorig artikel

Kabinet vraagt oud-topman ASML om advies over investeringsklimaat

Volgend artikel

PostNL vindt afwijzing van minister 'ernstig en verontrustend'

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (4)

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen

ANP-522960271

Dit is hoe oud je hond écht is in mensenjaren; het is niet leeftijd keer 7

ANP-517699523

Twee groepen mensen kregen even veel calorieën aan bewerkt of onbewerkt voedsel, maar vielen ze ook even veel af?