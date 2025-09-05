Almeida blijft Vingegaard voor en boekt ritzege in Vuelta

L'ANGLIRU (ANP) - João Almeida heeft de dertiende etappe in de Vuelta gewonnen. De Portugees van UAE Team Emirates won de bergrit met finish op de gevreesde Angliru vlak voor Jonas Vingegaard. De Deen van Visma - Lease a Bike houdt de leiding in het algemeen klassement. De Australiër Jai Hindley eindigde op ongeveer een halve minuut als derde.

Het is voor Almeida de eerste individuele ritzege in deze Ronde van Spanje. Zijn ploeg won al vijf keer eerder, waaronder de ploegentijdrit.

Uit een grote kopgroep met daarin ook Mick van Dijke en Huub Artz ontsnapten enkele renners in de aanloop naar de laatste twee beklimmingen. Artz was nog met Antonio Tiberi in de achtervolging, toen hij bijna door een ontsnapte hond van de fiets werd gelopen.

Slotklim

De Ecuadoraan Jefferson Cepeda, de Luxemburger Bob Jungels en Nicolas Vinokourov uit Kazachstan begonnen aan de gevreesde slotklim met 2,5 minuut voorsprong, maar het trio werd kortstondig opgehouden door een pro-Palestijns protest. Het peloton onder aanvoering van de Australische leider in het bergklassement, Jay Vine, dichtte het gat al snel tot minder dan 2 minuten. Cepeda moest lossen.

Het duo begon aan de laatste 6,5 kilometer van de Angliru, met daarin meerdere stroken met een stijgingspercentage van boven de 20 procent, met minder dan een minuut op de klassementsfavorieten. Jungels ging alleen door, maar door het tempo van de renners van UAE Team Emirates werd hij met nog 5 kilometer te gaan bijgehaald. De Brit Tom Pidcock en de Oostenrijker Felix Gall moesten de vier overgebleven klassementsmannen laten gaan.

Klassementsfavorieten

Vingegaard volgde met ploeggenoot Sepp Kuss in het wiel bij João Almeida. Ook de Australiër Jai Hindley zat er nog bij, maar Kuss en Hindley zagen de twee klassementsfavorieten steeds verder wegrijden. Vingegaard volgde in het wiel van Almeida die het hele steile stuk op kop reed. De Portugees begon het vlakke laatste stuk op kop en bleef de Deen ook voor.

In het algemeen klassement houdt Vingegaard 46 seconden voorsprong op Almeida. De Brit Tom Pidcock, die als zevende binnenkwam op 1.16, staat derde op 2.18.