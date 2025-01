Kadaster: starters zijn steeds actiever op de woningmarkt

APELDOORN (ANP) - Starters zijn steeds actiever op de woningmarkt. Volgens cijfers van het Kadaster groeide hun aandeel in de huizencijfers afgelopen kwartaal opnieuw. Vooral de grote steden waren populair onder deze jongere kopers.

In het laatste kwartaal van 2024 telde het Kadaster ruim 59.900 woningtransacties. Dit is bijna 19 procent meer dan een jaar eerder. Het Kadaster kan in zijn statistieken ook zien dat bijna 28.000 woningen op naam kwamen te staan van nieuwkomers op de woningmarkt. Dat is 27,5 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2023.

Starters waren daardoor goed voor bijna 47 procent van alle woningverkopen. In hetzelfde kwartaal van 2023 was dat 43,5 procent en in 2022 was dit minder dan 40 procent.

Investeerders

In veel gemeenten ging meer dan de helft van de van eigenaar gewisselde woningen naar starters. Zo was hun aandeel in Amsterdam 67 procent en in Eindhoven en Utrecht elk 65 procent. Ook in de studentensteden Delft, Eindhoven en Leiden was hun aandeel meer dan 60 procent.

Volgens het Kadaster komt deze groei mede door het stijgende aantal verkopen door investeerders. Zij zijn vorig jaar begonnen veel huurwoningen in de verkoop te zetten. Deze woningen worden interessant gevonden door starters, die nog niet zo veel geld hebben en kijken naar goedkopere huizen.

Hypotheekaanvraag

Uit de cijfers komt ook naar voren dat de prijzen die doorstromers betaalden harder zijn gestegen dan de prijzen die starters neertelden. In de vier grootste steden waren starters vorig kwartaal gemiddeld 444.000 euro kwijt aan een huis, 5 procent meer dan een jaar eerder. Doorstromers betaalden daar zo'n 645.000 euro, een stijging van 12 procent.

Hypotheekadviesketen De Hypotheker merkte eerder deze maand al op dat jongere huizenkopers de laatste tijd vaker een hypotheekaanvraag doen. "Met name starters hebben geprofiteerd van de dalende hypotheekrente in combinatie met de loonstijgingen in het afgelopen jaar. Dit heeft een positief effect op de maximale leensom, wat het voor jonge kopers gunstiger maakt een eerste woning te kopen", verklaarde commercieel directeur Mark de Rijke.

Dat neemt niet weg dat de huizenprijzen, ook voor starters, erg hoog zijn. Deskundigen van ING stelden vorige week dat starters zelden zo'n groot deel van hun besteedbaar inkomen kwijt waren bij de aankoop van een woning als nu. De bank, die sprak van een "historisch slechte betaalbaarheid", verwacht dat het kopen van een woning ook het komende jaar kostbaar zal blijven voor starters.