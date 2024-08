Kalm begin Amsterdamse beurshandel na onrustige week

AMSTERDAM (ANP) - De beurshandel op het Damrak lijkt maandag rustig te beginnen aan de nieuwe week. Vorige week deed de groeiende angst voor een recessie in de Verenigde Staten de wereldwijde aandelenmarkten nog beven, wat leidde tot een wereldwijde verkoopgolf en de onrustigste aandelenhandel sinds de uitbraak van de coronapandemie. Uiteindelijk werden de hevige koersverliezen in de loop van de week weer grotendeels weggewerkt en wist de AEX-index op weekbasis zelfs licht te stijgen.

Ook is de grootste drukte van het cijferseizoen inmiddels achter de rug. Wel komen deze week nog AEX-bedrijven als betalingsverwerker Adyen en verzekeraar NN Group met resultaten. Op de financiële markten wordt daarnaast vooral uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag op het programma staat.

Beleggers hopen dat de inflatie inmiddels voldoende is afgekoeld en de Amerikaanse centrale bank volgende maand begint met het verlagen van de rente om de economie te ondersteunen. Afgelopen week laaide de kritiek op het rentebeleid van de Federal Reserve nog op. Zo zou de Fed te lang hebben gewacht met het verlagen van de leenkosten, om een forse neergang van de economie te voorkomen.

Renteverlaging

Beleggers hopen nu dat de centrale bank in september met een grotere renteverlaging komt om een inhaalslag te maken. Ook geven de Amerikaanse winkelverkopen en de resultaten van supermarktconcern Walmart en bouwmarktketen Home Depot, die later in de week naar buiten komen, meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument.

De AEX-index koerst af op een licht hoger begin. De Aziatische aandelenmarkten lieten een verdeeld beeld zien. In Tokio, waar de Nikkei afgelopen maandag de week begon met een historische koersval, hadden beleggers een vrije dag. In Seoul en Sydney werden winsten geboekt van 0,9 procent en 0,5 procent. De beurs in Hongkong daalde een fractie en Shanghai verloor 0,2 procent.

JDE Peet's

Op het Damrak kondigde JDE Peet's aan dat interim-topman Luc Vandevelde per direct zijn functie neerlegt. Als reden voor zijn vertrek noemt het moederbedrijf van Douwe Egberts "onvoorziene omstandigheden die zijn onmiddellijke aandacht vereisen". Financieel directeur Scott Gray neemt tijdelijk zijn taken als interim-topman waar. Het bedrijf zoekt nog naar een nieuwe vaste topman.

De euro was 1,0918 dollar waard, vergeleken met 1,0923 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 77,19 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 79,88 dollar per vat.