Rusland evacueert bewoners grensdistrict uit vrees voor aanval

KOLOTILOVKA (ANP/AFP) - De gouverneur van de Russische regio Belgorod heeft gezegd dat de bewoners van een grensdistrict worden geëvacueerd omdat Oekraïense militairen er aanvallen uitvoeren. Het gaat om een district circa 80 kilometer ten westen van de provinciehoofdstad Belgorod en ten oosten van de Oekraïense stad Soemi. Oekraïne heeft afgelopen week vanuit de streek van Soemi aanvallen uitgevoerd in noordelijke richting in de Russische regio Koersk. De Russen melden maandag een soortgelijke aanval in oostelijk richting.