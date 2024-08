Economen voorzien flinke rentedaling in komende anderhalf jaar

DEN HAAG (ANP) - De rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB) kunnen komende anderhalf jaar waarschijnlijk flink zakken. Kenners voorspellen tot eind volgend jaar wel zes renteverlagingen. Dat betekent waarschijnlijk dat bijvoorbeeld de hypotheekrente en spaarrente in Nederland eveneens omlaag zullen gaan.

Economen die zijn geraadpleegd door financieel persbureau Bloomberg verwachten dat de ECB de rente sneller gaat verlagen dan eerder gedacht. Ze gaan voorlopig uit van een renteverlaging per kwartaal en denken dat de zogeheten depositorente van de ECB in december volgend jaar al op 2,25 procent zal zitten.

Dat betekent bijna een halvering ten opzichte van het niveau van enkele maanden terug. Eerder voorspelden de kenners nog dat een dergelijk niveau pas in het tweede kwartaal van 2026 zou worden bereikt.

Leenkosten

De ECB begon in juni al met het verlagen van de leenkosten. De centrale bank heeft vanaf midden 2022 in een recordtempo de rente verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden. Maar inmiddels is de inflatie alweer een stuk gezakt, waardoor de rentetarieven weer omlaag kunnen.