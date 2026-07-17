ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kansspelautoriteit spreekt TonyBet aan om gebruik rolmodellen

Economie
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 11:55
anp170726093 1
DEN HAAG (ANP) - De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft TonyBet aangesproken op een overtreding van het rolmodellenverbod. De gokwebsite heeft volgens de Ksa personen afgebeeld die door hun rugnummers, nationale shirts en uiterlijke kenmerken verwezen naar bekende internationale profvoetballers en dat is niet toegestaan.
De toezichthouder heeft TonyBet opgeroepen de advertentie direct te verwijderen. De kansspelaanbieder heeft hier gehoor aan gegeven, meldt de Ksa.
Om onder meer jongeren te beschermen, gelden er regels voor reclame rondom onlinekansspelen. Het gebruik van rolmodellen, zoals (voormalig) profvoetballers of influencers, is verboden. Ook herkenbare verwijzingen naar bekende sporters zijn niet toegestaan.
De Kansspelautoriteit heeft tijdens het WK voetbal het toezicht op kansspelaanbieders verscherpt. Deze week gaf de toezichthouder ook al een waarschuwing aan gokwebsite Vbet voor illegale weddenschappen rondom WK-wedstrijden. Zo konden mensen wedden op gebeurtenissen als een inworp of hoekschop, wat niet mag.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

generated-image (3)

Niet je boodschappen maar dít maakt Nederland nu echt duurder

shutterstock_2732918445

Nederland heeft officieel een watertekort: dit mag je nu niet meer doen en zoveel kan het je kosten

ANP-150603408

Dit mysterieuze Nederlandse eiland is op ramkoers met Texel en verandert constant van vorm

ANP-561145938

270.000 Nederlanders kochten dit treinabonnement van €49 — maar wie niet opzegt, betaalt straks €128 per maand

shutterstock_2350381147

Waarom dementie vaker vrouwen treft dan mannen

Loading