Kansspelautoriteit spreekt TonyBet aan om gebruik rolmodellen

DEN HAAG (ANP) - De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft TonyBet aangesproken op een overtreding van het rolmodellenverbod. De gokwebsite heeft volgens de Ksa personen afgebeeld die door hun rugnummers, nationale shirts en uiterlijke kenmerken verwezen naar bekende internationale profvoetballers en dat is niet toegestaan.

De toezichthouder heeft TonyBet opgeroepen de advertentie direct te verwijderen. De kansspelaanbieder heeft hier gehoor aan gegeven, meldt de Ksa.

Om onder meer jongeren te beschermen, gelden er regels voor reclame rondom onlinekansspelen. Het gebruik van rolmodellen, zoals (voormalig) profvoetballers of influencers, is verboden. Ook herkenbare verwijzingen naar bekende sporters zijn niet toegestaan.

De Kansspelautoriteit heeft tijdens het WK voetbal het toezicht op kansspelaanbieders verscherpt. Deze week gaf de toezichthouder ook al een waarschuwing aan gokwebsite Vbet voor illegale weddenschappen rondom WK-wedstrijden. Zo konden mensen wedden op gebeurtenissen als een inworp of hoekschop, wat niet mag.