Verstappen beseft dat hij 'geluk' nodig heeft in titelstrijd

SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen geeft toe dat hij "een beetje geluk" nodig heeft om Lando Norris en Oscar Piastri te achterhalen in het kampioenschap van de Formule 1. "Ik moet elk weekend veel meer punten scoren en dat is niet zo eenvoudig", vertelde de viervoudig wereldkampioen aan onder meer Autosport.com op de persdag voorafgaand aan de Grote Prijs van São Paulo.

"Dit seizoen is het toch een beetje anders, dus het komt erop neer dat we als team alle vier de grands prix die nog komen alles moeten optimaliseren en eigenlijk moeten winnen", vervolgde Verstappen.

"We hebben waarschijnlijk ook een weekend nodig waarin ik een wat groter verschil kan maken. We gaan er alles aan doen en of het dan genoeg is, kan ik nu niet zeggen. Voor mij is er geen druk. Zelfs als ik de titel niet win, weet ik dat ik een heel goed seizoen heb gereden", aldus de coureur van Red Bull, die in de laatste vier grands prix van het jaar gemiddeld 9 punten meer moet scoren dan de McLaren-rijders Norris en Piastri.