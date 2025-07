Karremans omarmt 'belangrijk' OESO-rapport over economie

DEN HAAG (ANP) - Demissionair economieminister Vincent Karremans omarmt grotendeels het woensdag verschenen OESO-rapport over de Nederlandse economie. Vooral het advies om een zuinig begrotingsbeleid te blijven voeren, spreekt de VVD-bewindsman aan.

Karremans spreekt van een "belangrijk" rapport. "Want je ziet heel goed waar de Nederlandse economie nu staat en wat problemen en bedreigingen zijn waar we voor staan." Ook leest hij er een aantal "hele terechte aanbevelingen" in.

De OESO dringt er onder meer op aan dat Nederland stappen zet om de arbeidsproductiviteit te verhogen. De investeringen in onderwijs en in onderzoek en ontwikkeling moeten omhoog en het overvolle stroomnet moet worden aangepakt. Ook moeten meer bedrijven aan de slag met technologieën als kunstmatige intelligentie (AI).

Karremans houdt zich op de vlakte over de aanbeveling van de OESO om het fiscaal stimuleren van woningbezit te verminderen. De VVD kwam deze week juist met een voorstel voor nog meer belastingvoordeel voor huizenkopers.