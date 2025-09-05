ECONOMIE
Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

Politiek
door Gerard Driehuis
vrijdag, 05 september 2025 om 12:42
Na de verkiezingen verwachten we veel sappige verhalen vanuit de PVV. Meerdere (oud-)kamerleden staan niet op de lijst. De kans is groot dat ontevreden afvallers van zich laten horen. En de PVV zal vermoedelijk minder zetels halen dan in 2023. Dat levert nog meer ontevreden afvallers op. Zolang je bij de club hoort lever je je mening uit aan Geert Wilders. Maar dat vergroot bij sommigen de drang om daarna te verhalen hoe vreselijk het was.
Oud-PVV'ers hebben doorgaans voldoende rancune om achteraf te vertellen wat een rare club de PVV-fractie is. Een oud-Kamerlid veranderde zelfs zo van gedachte dat hij zich bekeerde tot moslims.
Als je een samenvatting wilt van rellen rond de PVV in het verleden kun je dat lezen bij BNNVARA (geen betaalmuur) en in NRC (wel betaalmuur). Voorproefje: het gaat over 11 affaires en koffers met geld.
En al voor de verkiezingen is het geroddel al begonnen. Jarenlang was Fleur Agema de trouwste secondant van Wilders. Maar nu vertrouwt ze de ex-collega's al niet meer. Volgens Fleur wordt er nu al heel lelijk over haar gesproken. "Dat is voor mij natuurlijk ook een reden om niet meer door te willen. Ik moet natuurlijk wel met mijn eigen mensen die vertrouwensrelatie hebben en als je dan door iemand zo belachelijk wordt nagetrapt, ja, dat kan niet natuurlijk." Haar partner, Leon de Jong, zit nu ook nog in de Kamer voor de PVV. Maar Wilders heeft hem van de lijst geschrapt. Samen zullen ze veel verhalen hebben
Opmerkelijk was dat kamervoorzitter Martin Bosma gisteren in het openbaar tekeer ging tegen 'zijn' PVV.
Zijn oud-collega Markuszower (ter herinnering: hij zou vicepremier worden in het kabinet Schoof, maar de geheime diensten hielden dat tegen omdat hij een gevaar is voor het landsbelang) wilde met veel lawaai (en tegen de zin van Bosma) een Kamerdebat over de affaire-Arib.  Vervolgens kwam de PVV niet opdagen. Bosma zei toen het volgende:  "In dat kader vind ik het laakbaar en afkeurenswaardig en bepaald niet netjes van de heer Markuszower om afwezig te zijn, want hij heeft dit debat aangevraagd. Het Presidium wilde eigenlijk geen debat, ongeveer om de redenen die ik net zei: Dat hij niet veel bombarie, niet veel geschreeuw en verstandsverloping een debat aanvraagt en er dan niet is, is volkomen onaanvaardbaar. Dat zijn beschuldigingen die kant nog wal raken en waar ik namens het Presidium met klem afstand van neem."
Hoe Wilders hier wraak voor gaat nemen op Bosman valt af te wachten. Dat hij wraak gaat nemen staat vast. Bosma wordt zeker geen voorzitter meer.

