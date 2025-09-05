E-bikemerk Cowboy wijst op groot risico faillissement

BRUSSEL (ANP) - E-bikemerk Cowboy loopt nog altijd een groot risico om failliet te gaan. Dat meldt het Belgische bedrijf in zijn deze week gedeponeerde jaarverslag over 2024. De verliezen bij het in 2017 opgerichte fietsmerk stapelen zich op en de schulden zijn zonder nieuwe financiële injectie onhoudbaar.

Volgens het ook in Nederland populaire merk "blijft er een aanzienlijke onzekerheid bestaan die ernstige twijfel zaait over de bedrijfscontinuïteit"."Dit zou ertoe kunnen leiden dat het bedrijf niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen", schrijft het bedrijf in zijn bij de Belgische centrale bank ingediende jaarverslag.

De onderneming is in gesprek met geldschieters over een nieuwe lening, het omzetten van schulden in aandelen en het herstructureren van bestaande schulden. Dat zou het bedrijf mogelijk weer twaalf maanden lucht kunnen geven. Cowboy heeft nog geen definitieve afspraken gemaakt, maar de gesprekken zouden gunstig verlopen.