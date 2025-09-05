ECONOMIE
Karremans wil PostNL niet ontheffen van wettelijke verplichtingen

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 11:26
anp050925099 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) gaat niet mee in de wens van PostNL om te worden ontheven van de wettelijke verplichtingen rond postbezorging. Hij wil burgers niet de "dupe laten worden van een juridisch spelletje tussen mij en PostNL". De postdienst is belangrijk voor bijvoorbeeld rouwkaarten, motiveert de demissionaire bewindsman. Hij vindt wel dat de Postwet "naar de tijd" moet worden gebracht, bijvoorbeeld door PostNL meer tijd te geven om post te bezorgen.
