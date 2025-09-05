ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bokslegendes Tyson en Mayweather plannen gevecht in 2026

Sport
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 11:19
anp050925098 1
NEW YORK (ANP/RTR/SFP) - De Amerikaanse bokslegendes Mike Tyson en Floyd Mayweather hebben een gevecht gepland in het voorjaar van 2026. Promotor CSI Sports meldde dat de 59-jarige Tyson en de 48-jarige Mayweather een overeenkomst hebben gesloten. De exacte datum en locatie van het demonstratiegevecht liggen nog niet vast.
Tyson kroonde zich in 1986 op 20-jarige leeftijd tot de jongste wereldkampioen bij de zwaargewichten en behaalde tijdens zijn carrière vijftig overwinningen, waarvan 44 door knock-out. Hij stond voor het laatst in de ring in november 2024, toen hij een nederlaag leed tegen Jake Paul, de youtuber en vriend van schaatsster Jutta Leerdam die professioneel bokser is geworden. Tyson deelde nauwelijks een stoot uit in dat gevecht over acht ronden, dat desondanks live werd bekeken door een publiek van ongeveer 70.000 toeschouwers.
Mayweather ging in 2017 officieel met pensioen. Hij bleef ongeslagen in vijftig gevechten en veroverde wereldtitels in vijf gewichtsklassen.
Vorig artikel

Parlement Thailand wijst nieuwe premier aan

Volgend artikel

Karremans wil PostNL niet ontheffen van wettelijke verplichtingen

POPULAIR NIEUWS

ANP-528033117 (1)

Een veelgebruikt hartmedicijn blijkt vaak nutteloos en doet soms zelfs meer kwaad dan goed

119194573_m

Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

anp040925136 1

Bosma woedend : afwezigheid PVV bij debat onacceptabel

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne