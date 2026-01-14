Trump wil Groenland en "Europese leiders reageren als pluizig konijntje in een wereld vol hyena's"

Trump lijkt de inlijving van Groenland door te zetten. De Amerikaanse president vindt zelfs dat de NAVO hem moet helpen. Ondertussen blijft het behoorlijk stil in Europa. De Europese leiders zouden veel meer een vuist moeten maken tegen de VS vindt Maria Martisiute, politiek analist bij het European Policy Centre, een denktank in Brussel.

"De EU is heel afwezig. De verklaring van de zeven regeringsleiders was zwak. Je zou verwachten dat de Commissievoorzitter of op z’n minst de speciaal gezant voor het Arctisch gebied, de bedreigingen vanuit de VS zou veroordelen", zegt ze in de Volkskrant. Ook in Frankrijk zijn vooraanstaande wetenschappers boos over het gebrek aan daadkracht in Europa. Regeringsleiders " moeten rode lijnen durven trekken ", vinden ze. Ze spreken van "een kwestie van territoriale soevereiniteit en solidariteit, maar ook van waardigheid en eer".

Martisiute vindt dat de EU veel meer in Groenland moet investeren, zowel militair als economisch. "Niet alleen vanwege Trump. We zien wel degelijk dat Rusland bezig is met de opbouw van een militaire macht in het Arctisch gebied. Er zijn bijvoorbeeld al hybride aanvallen rond Spitsbergen."

Pluizig konijntje

Maar, zo stelt ze, de Europese Commissie is reactief van aard. "Ze neemt nooit het initiatief. Er is geen langetermijnstrategie. De VS, China en Rusland denken in decennia. Zij zijn bezig met het opbouwen van een wereldrijk, wij met de volgende verkiezingen. We gedragen ons nu als een pluizig konijntje in een wereld vol hyena’s."

En doet de EU nu niets, dan schept het een gevaarlijk precedent. "Dan mag een land een ander land dus bezetten. Zelfs een NAVO-bondgenoot een andere NAVO-bondgenoot. Dan kunnen autocraten hun wil opleggen aan de wereld. Na Groenland kan het volgende strategische eiland aan de beurt zijn, Spitsbergen of IJsland. Dan breekt totale anarchie aan. Dus dit is existentieel", besluit Martisiute.