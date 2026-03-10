ECONOMIE
Kenner Randstad: geen massaontslagen om stijgende energieprijzen

door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 12:25
DIEMEN (ANP) - Als de oorlog in het Midden-Oosten en de daardoor stijgende energie- en brandstofprijzen lang blijven aanhouden, leidt dat niet tot massale ontslagen in Nederland. Dit verwacht de topman van de Nederlandse tak van uitzendconcern Randstad. "Met de huidige arbeidsmarktkrapte denk ik dat het misschien wat minder krap wordt", zei topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland dinsdag tijdens een persbijeenkomst over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Vanwege de oorlog en het stilleggen van de scheepvaart in de Straat van Hormuz, een belangrijke zeestraat voor het vervoeren van olie en lng, produceren een aantal landen in de regio minder olie en lng en zijn de olie- en gasprijzen de afgelopen week fors gestegen. In Nederland zijn brandstof en energiecontracten hierdoor duurder geworden. Tiel denkt dat de ontwikkelingen wel impact hebben op de winstgevendheid van een aantal bedrijven.
