Hypotheekrente schiet omhoog door oorlog: 'Dalende trend ten einde'

Wie een huis op het oog heeft, kan maar beter snel handelen. De hypotheekrente lijkt namelijk weer de weg omhoog te vinden. Na acht weken van dalingen signaleren hypotheekadviseurs een duidelijke omslag en de oorlog in het Midden-Oosten speelt daarin een grote rol.

Sinds de bombardementen in Iran en de spanningen rond de Straat van Hormuz nemen de economische risico’s toe. Dat vertaalt zich nu rechtstreeks in hogere rentes op de kapitaalmarkten en het logische gevolg is duurdere hypotheken.

Dalende trend voorbij

Volgens hypotheekadviseurs is de periode van dalende rentes voorlopig voorbij. "Wij verwachten dat de dalende trend bij de populaire 10 jaar vaste hypotheekrente deze week stopt", zegt Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep tegen RTL Nieuws. "Die daling hield 8 weken aan. Dat komt doordat geldverstrekkers de rente op de financiële markten vaak met vertraging volgen."

Die financiële markten reageren inmiddels duidelijk op de geopolitieke onrust. De rente op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van tien jaar ging maandag voor het eerst in een jaar weer boven de 3 procent.

Banken verhogen tarieven

De eerste stijgingen zijn al zichtbaar. Prijsvechters op de hypotheekmarkt zoals Vista, Allianz, a.s.r., Centraal Beheer, MUNT en NN hebben hun rentes voor een hypotheek met NHG en een rentevaste periode van tien jaar al verhoogd.

Gemiddeld betalen huizenkopers momenteel ongeveer 3,7 procent rente. In Nederland zijn zo’n veertig hypotheekverstrekkers actief die hun tarieven voortdurend aanpassen aan de ontwikkelingen op de markt.

Slecht moment voor kopers

Maart is traditioneel een van de drukste maanden van het jaar voor hypotheekaanvragen. Dat blijkt uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk.

Aan het einde van de winter groeit de belangstelling voor koopwoningen. Bovendien vindt eind maart vaak de NVM Open Huizendag plaats. Hypotheekaanbieders proberen in die periode juist met scherpe tarieven op te vallen. Maar de geopolitiek gooit nu roet in het eten.

Herhaling van 2022?

De situatie doet denken aan 2022, toen de oorlog in Oekraïne ook leidde tot snel stijgende hypotheekrentes. Toch is het nog te vroeg om te zeggen of dat scenario zich herhaalt.

"De oorlog in Oekraïne was niet de oorzaak van de eerste rentestijging in 2022, maar versnelde die wel fors via hogere energieprijzen, hogere inflatie en een oplopende kapitaalmarktrente. Of dat scenario zich nu herhaalt, is nog te vroeg om te zeggen", zegt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop.

"Het is onzeker hoe sterk de hypotheekrentes zich de komende weken ontwikkelen, maar voorlopig zal de trend stijgend zijn in plaats van dalend", waarschuwt Noorlag. "De eerste renteverhogingen voor deze week zijn al weer binnen."