Binnendringen demonstranten in Parijse Gare du Nord voorkomen

PARIJS (ANP) - Demonstranten in Parijs hebben geprobeerd het Gare du Nord-station binnen te dringen. De poging werd voorkomen door de oproerpolitie. Nabijgelegen kruispunten en toegangswegen werden uit voorzorg afgesloten.

Vervoerders die rijden van en naar het in het centrum van Parijs gelegen station vreesden voorafgaand aan de protesten voor grote ongeregeldheden in hun dienstregeling, melden Franse media eerder deze week. Hoewel verstoringen wel gemeld worden, zijn er vooralsnog geen grote onderbrekingen in de dienstregelingen geweest.

Voor Nederlanders die per trein naar Parijs reizen, is Gare du Nord een bekende plek. Onder meer vanuit Amsterdam en Rotterdam gaat een directe verbinding naar het station.