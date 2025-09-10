ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Binnendringen demonstranten in Parijse Gare du Nord voorkomen

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 11:51
anp100925124 1
PARIJS (ANP) - Demonstranten in Parijs hebben geprobeerd het Gare du Nord-station binnen te dringen. De poging werd voorkomen door de oproerpolitie. Nabijgelegen kruispunten en toegangswegen werden uit voorzorg afgesloten.
Vervoerders die rijden van en naar het in het centrum van Parijs gelegen station vreesden voorafgaand aan de protesten voor grote ongeregeldheden in hun dienstregeling, melden Franse media eerder deze week. Hoewel verstoringen wel gemeld worden, zijn er vooralsnog geen grote onderbrekingen in de dienstregelingen geweest.
Voor Nederlanders die per trein naar Parijs reizen, is Gare du Nord een bekende plek. Onder meer vanuit Amsterdam en Rotterdam gaat een directe verbinding naar het station.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

anp090925150 1

Van Weel: minderjarige asielzoekers terug naar Ethiopië en Gambia

Loading