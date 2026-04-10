Kerosinetekort in Europa als Straat van Hormuz weken dichtblijft

Economie
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 16:22
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Europa heeft over drie weken een structureel tekort aan kerosine als de Straat van Hormuz gesloten blijft. Dat stelt de koepelorganisatie van Europese luchthavens ACI Europe. Een tekort aan vliegtuigbrandstof zal tot grote verstoringen leiden op luchthavens in Europa, waarschuwt de organisatie.
De Straat van Hormuz is sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten zo goed als gesloten voor de scheepvaart. Onderdeel van het woensdag overeengekomen staakt-het-vuren is een heropening van de zeestraat. Maar sinds het bestand zijn pas enkele schepen de Perzische Golf uitgevaren. Door de Straat van Hormuz gaat normaal gesproken een vijfde van de wereldwijde olie. De sluiting van de zeestraat heeft de brandstofprijzen flink doen stijgen.
Een week geleden waarschuwde branchevereniging BARIN nog dat het zes weken zou duren totdat luchtvaartmaatschappijen vluchten moeten annuleren als de Straat van Hormuz afgesloten blijft.
Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

Kans op controle door WwFT: vanaf dit pinbedrag houdt de bank je al in de smiezen

Trump dreigt de paus

De zilvervisjes zijn terug – dit kun je eraan doen

Is met je benen over elkaar zitten echt slecht voor je?

Doorbraak in hersenonderzoek: hoe blijft een superager scherp tot z'n laatste dag?

