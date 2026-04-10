Wall Street voorzichtig in aanloop naar gesprekken VS en Iran

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag aan het begin van de handelsdag niet ver van hun plek gekomen. De aandacht op de financiële markten blijft gericht op het broze bestand dat de Verenigde Staten en Israël hadden afgesproken met Iran. Dit weekend beginnen naar verwachting vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran.

De Dow-Jonesindex verloor 0,4 procent tot 48.041 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 6830 punten. Techbeurs Nasdaq ging 0,4 procent vooruit naar 22.927 punten.

De S&P 500 lijkt over de hele week gezien een winst te boeken. Dat duidt erop dat optimisme over onderhandelingen tussen de Amerikanen en Iraniërs de overhand heeft, sinds de aankondiging van het staakt-het-vuren in de nacht van dinsdag op woensdag. Het nieuws dat Israël ook direct met Libanon wil onderhandelen, zorgde donderdag voor een extra impuls.

De olieprijzen lieten een lichte stijging zien. Sinds het begin van de oorlog in Iran zijn de prijzen voor ruwe olie, brandstoffen en gas hard gestegen door aanvallen op energie-installaties in de Golfregio en de sluiting van de Straat van Hormuz. Ondanks de wapenstilstand laat Iran nog altijd mondjesmaat schepen door die zeestraat.

Een meevallend inflatiecijfer voor de VS zorgde voor enige opluchting op Wall Street. Het gemiddelde prijspeil steeg in maart 3,3 procent, vooral door duurdere benzine. Daarmee was de inflatie weliswaar veel hoger dan in februari, maar lager dan door Bloomberg gepeilde economen in doorsnee hadden voorspeld.

Lumentum Holdings was een opvallende stijger, met een plus van bijna 2 procent. Het bedrijf is gespecialiseerd in opto-elektronische onderdelen, die met behulp van licht data versturen. Bij techbedrijven groeit de vraag daarnaar voor het gebruik in nieuwe datacenters. In een interview zei topman Michael Hurlston dat het aantal orders zo snel oploopt dat "we binnen twee kwartalen uitverkocht zijn tot en met 2028".

Concurrent Coherent profiteerde ook van die opmerking. Het aandeel won een kleine 3 procent.