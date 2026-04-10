Kabinet trekt enkele tonnen uit voor Joodse studenten

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt eenmalig 350.000 euro uit voor Joodse studenteninitiatieven. "Zodat zij hun eigen culturele tradities en gewoontes op die campussen verder kunnen vormgeven", zei onderwijsminister Rianne Letschert tegen het ANP. Ook komen er gesprekken tussen onderwijsinstellingen en lokale autoriteiten.

Joodse studenten durven hun identiteit niet meer te laten zien, merkte de D66-minister in gesprekken met hen. "Dat raakt je diep in je ziel." Volgens Letschert vroeg een centrale Joodse studentenorganisatie zelf om het geld. "Dit is niet iets wat wij top-down hebben bedacht."

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt in een persbericht dat het maatregelen tegen antisemitisme "intensiveert", maar somt vooral maatregelen op die al eerder zijn ingezet. Justitieminister David van Weel (VVD) erkende tegenover het ANP dat zijn ministerie geen concrete nieuwe stappen zet. Wel werkt hij samen met NS, ProRail en lokale overheden aan een "handelingskader" om te bepalen wanneer pro-Palestinaprotesten op stations te ver gaan.

'Spreek je uit'

De aankondigingen zijn een reactie op de conclusies van de Taskforce Bestrijding Antisemitisme. Die schreef in februari dat onderwijsinstellingen en autoriteiten meer moeten doen voor de veiligheid van Joodse mensen. "Spreek je duidelijk en publiekelijk uit tegen het overschrijden van morele grenzen", luidde een van de aanbevelingen aan onderwijsbestuurders.

Eind 2024 zette het toenmalige kabinet al plannen tegen antisemitisme in gang. Onderdeel daarvan was ook de wens om mensen meer in aanraking te laten komen met Joods leven in Nederland. Het huidige kabinet wil daar meer aan doen, schrijven Van Weel en Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. Ze kondigen een "Nationaal Plan Joods Leven" aan maar maken nog niet duidelijk wat dat concreet betekent. Komende zomer voeren ze gesprekken met Joodse organisaties.