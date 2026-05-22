Kevin Warsh ingezworen als nieuwe baas van Federal Reserve

WASHINGTON (ANP/RTR) - Kevin Warsh is ingezworen als het nieuwe hoofd van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. President Donald Trump benadrukte bij de ceremonie dat de nieuwe Fed-voorzitter "volledig onafhankelijk" is in zijn nieuwe functie. Daarmee leek Trump de financiële markten gerust te willen stellen, aangezien hij als president veel kritiek heeft gehad op het Fed-beleid van de terugtredende Fed-baas Jerome Powell.

"Doe gewoon je eigen ding en lever uitstekend werk", gaf Trump de door hemzelf uitgekozen Warsh mee. Vervolgens voegde de president er nog wel aan toe wat hij vindt dat Warsh zou moeten doen. "Kevin begrijpt dat wanneer de economie bloeit, dat een goede zaak is. We willen inflatie stoppen, maar we willen grootsheid niet tegenhouden", aldus Trump. "We willen dat het boomt", zei hij ook. "Je hoeft de wereld niet stil te zetten omdat het goed gaat."

Trump heeft de Fed eerder vaak bekritiseerd, omdat hij vond dat de centrale bank de rente niet snel genoeg verlaagde. Door die voor een president ongebruikelijke bemoeienis waren er bij economen vorig jaar zorgen ontstaan over de onafhankelijkheid van de centrale bank. Of Warsh Trump zijn zin gaat geven, is afwachten. De nieuwe Fed-voorzitter verklaarde vrijdag dat de Fed onder zijn leiding een "hervormingsgezinde" agenda zal nastreven.

Powells termijn als Fed-baas eindigde eigenlijk al vorige week, maar hij was nog tijdelijk voorzitter totdat zijn opvolger officieel werd aangesteld. Powell blijft na de beëdiging van Warsh wel aan als bestuurslid van de Fed. Dat is een ongebruikelijke stap voor een vertrekkend Fed-baas. Powells termijn in het bestuur loopt echter nog door tot in 2028. Op deze manier verhindert Powell ook dat Trump iemand anders kan voordragen voor zijn vrijkomende zetel.