Tientallen asielzoekers voor de poort bij Ter Apel

TER APEL (ANP) - Tientallen asielzoekers zitten rond 19.00 uur nog buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vooralsnog is er geen locatie gevonden waar deze mensen de nacht door kunnen brengen, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten.

Vrijdagochtend sprak een woordvoerder van het Rode Kruis nog de hoop uit dat er voor het einde van de middag iets geregeld zou zijn. "Er moet voordat het lange pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht." Maar daar is aan het begin van de avond nog geen zicht op, bevestigt de organisatie.

Medewerkers van het Rode Kruis hebben iets voor 19.00 uur een maaltijd uitgedeeld aan de asielzoekers die buiten wachten. Ook zijn tenten neergezet, waar mensen beschutting zoeken tegen de zon.