KFC verkoopt meer kip in Europa, maar minder in VS

LOUISVILLE (ANP/BLOOMBERG) - Kipketen KFC verkoopt de laatste tijd meer kip en andere snacks in Europa. Ook in het Midden-Oosten, waar eerder nog sprake was van boycots tegen de Amerikaanse keten, gingen de verkopen omhoog. Alleen in thuismarkt de Verenigde Staten is de omzet afgelopen kwartaal gedaald.

Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten stegen de verkopen in Europa met 7 procent ten opzichte van een jaar geleden. In het Midden-Oosten, Turkije en Noord-Afrika veerden de verkopen met 10 procent op en in de voor de keten belangrijke Chinese markt was sprake van een verkoopplus van 5 procent. In de Verenigde Staten liepen de verkopen juist 8 procent terug.

Over de gehele linie gingen de verkopen van KFC met 6 procent omhoog. Daarbij profiteerde het bedrijf ook van de komst van nieuwe vestigingen. Inmiddels telt de keten wereldwijd meer dan 32.000 KFC's, 5 procent meer dan een jaar terug.

Pizza Hut heeft het moeilijk

Moederbedrijf Yum! Brands is ook eigenaar van de ketens Taco Bell en Pizza Hut. Die laatste keten zag zijn verkopen juist afnemen. Ook de winst ging omlaag, al hield Yum! met alle ketens tezamen wel een iets hoger resultaat over.

Met Pizza Hut gaat het al langer niet zo goed. De keten heeft het net als enkele pizzarivalen moeilijk sinds de coronapandemie, omdat Amerikaanse klanten op zoek zijn gegaan naar goedkoper eten. Pizza Hut kwam wel met een aanbieding voor een panpizza van 2 dollar om klanten te trekken, maar daarmee kreeg het bedrijf de verkopen niet omhoog.

Taco Bell ging onlangs failliet in Nederland. De tien Nederlandse vestigingen, onder meer in Eindhoven, Rotterdam en Utrecht, waren in handen van een franchisenemer. Die was in financiële problemen gekomen. Een curator is nog bezig om te kijken of er een doorstart in zit.