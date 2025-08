Waarom een modelregistratie jouw design redt van copycats

Je hebt het perfecte product ontworpen. Misschien een stijlvolle lamp, een unieke koffiebeker of een opvallende stoel. Alles klopt: de vorm, de lijnen, de materialen. Maar dan, ineens, duikt er een bijna identieke kopie op de markt op. Frustrerend, toch? Gelukkig is er een manier om je ontwerp te beschermen: een modelregistratie.

Wat is een modelregistratie?

Een modelregistratie beschermt het uiterlijk van een product. Het gaat hierbij om de vormgeving, zoals lijnen, contouren, kleuren, vorm, textuur en/of materialen van het product. Zowel tweedimensionale (zoals een patroon op stof) als driedimensionale ontwerpen (zoals de vorm van een lamp) kunnen worden beschermd.

Wanneer komt een ontwerp in aanmerking voor modelbescherming?

Om je ontwerp met succes te registreren, moet het aan twee voorwaarden voldoen:

Nieuwheid: Het ontwerp mag nog niet eerder openbaar zijn gemaakt. Er geldt een respijttermijn van 12 maanden na de eerste openbaarmaking waarin je alsnog een modelregistratie kunt aanvragen. Eigen karakter: Het ontwerp moet zich voldoende onderscheiden van bestaande ontwerpen. De totaalindruk die het op een geïnformeerde gebruiker maakt, moet verschillen van die van eerder bekende ontwerpen.

Waarom zou je je model registreren?

Een modelregistratie biedt verschillende voordelen:

Exclusieve rechten : Je krijgt het alleenrecht om je model commercieel te gebruiken en kunt optreden tegen inbreukmakers.

: Je krijgt het alleenrecht om je model commercieel te gebruiken en kunt optreden tegen inbreukmakers. Snelle bescherming : De registratieprocedure is doorgaans snel; binnen enkele weken heb je vaak al je bewijs in handen.

: De registratieprocedure is doorgaans snel; binnen enkele weken heb je vaak al je bewijs in handen. Preventieve werking : Concurrenten die jouw ontwerp in het register zien, denken wel twee keer na voordat ze jouw idee kopiëren.

: Concurrenten die jouw ontwerp in het register zien, denken wel twee keer na voordat ze jouw idee kopiëren. Lange bescherming : De registratie is geldig voor vijf jaar en kan steeds verlengd worden tot maximaal 25 jaar.

: De registratie is geldig voor vijf jaar en kan steeds verlengd worden tot maximaal 25 jaar. Relatief lage kosten: In vergelijking met andere intellectuele eigendomsrechten is een modelregistratie betaalbaar; vanaf €350,- ben je al klaar voor de hele EU.

Praktijkvoorbeeld: Rituals vs. Aldi

Een sprekend voorbeeld van de kracht van modelregistratie is de rechtszaak tussen Rituals en Aldi. Rituals had het ontwerp van hun geurstokhouders geregistreerd. Toen Aldi een vergelijkbaar product op de markt bracht, kon Rituals snel en succesvol optreden. De rechter oordeelde dat Aldi inbreuk maakte op de modelrechten van Rituals en verplichtte Aldi om de producten binnen vier uur uit de verkoop te halen.

Tot slot

Een modelregistratie is geen overbodige luxe, maar een slimme zet voor iedere ondernemer die werk maakt van vormgeving. Of je nu actief bent in mode, design, tech of consumentengoederen – jouw creativiteit verdient bescherming.

Wil je weten of jouw ontwerp in aanmerking komt voor modelbescherming? Laat je dan goed adviseren, want elk geval is anders. En wacht niet te lang, want als je ontwerp eenmaal openbaar is gemaakt, kan het te laat zijn.