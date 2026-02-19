ECONOMIE
Kinepolis ontvangt minder bezoekers door 'minder topfilms'

Economie
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 14:19
anp190226142 1
GENT (ANP) - De Belgische bioscoopketen Kinepolis ontving vorig jaar opnieuw minder bezoekers. Ook in Nederland, waar het bedrijf achttien vestigingen heeft, liep het bezoekersaantal verder terug. De keten wijt het aan een "onvolledig Hollywood-aanbod" en "het ontbreken van Franse succesfilms".
Naar de 107 bioscopen van Kinepolis, in onder meer België, Canada en Frankrijk, kwamen vorig jaar ruim 30 miljoen bezoekers. Dat was bijna 6 procent minder dan een jaar eerder. De achttien bioscopen van de keten in Nederland ontvingen 2,6 miljoen bezoekers, 5,4 procent minder dan een jaar eerder. In 2024 liepen de bezoekersaantallen ook terug.
Topman Eddy Duquenne zegt tegen het Belgische persbureau Belga zich geen zorgen te maken. "Als er lange tijd geen blockbuster is, vergeten mensen naar de cinema te gaan." Hij stelt dat de Amerikaanse filmindustrie nog twee tot drie jaar nodig heeft om de negatieve gevolgen van de coronaperiode te boven te komen. Daarna verwacht hij veel content.
