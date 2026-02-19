ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paus Leo in juli naar migranteneiland Lampedusa

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 14:13
anp190226140 1
VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Leo XIV reist in juli naar Lampedusa. Het wordt de eerste keer dat een paus het Italiaanse eiland, waar veel migranten aankomen, aandoet sinds het historische bezoek van Leo's voorganger Franciscus in 2013.
Leo, die in mei aantrad als paus, zei eerder al dat hij Lampedusa graag zou willen bezoeken. Hij bedankte de inwoners al voor het warme welkom dat zij al jaren geven aan de migranten. De Amerikaanse paus heeft zich ook al vaker uitgesproken tegen hardere maatregelen om migratie tegen te gaan.
Lampedusa telt zo'n 6000 inwoners. Per jaar komen er tienduizenden mensen aan per boot, met name vanuit Tunesië.
Daarmee volgt hij de lijn van Franciscus. Die koos Lampedusa vlak na zijn aantreden als zijn allereerste reisbestemming. Dat werd gezien als een belangrijk signaal en een symbool voor zijn verdere pausschap. Hij sprak zich vaak uit over de barre omstandigheden waarin migranten moeten leven.
loading

POPULAIR NIEUWS

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

ANP-543127823

Werken positieve affirmaties echt? Dit zeggen psychologen

218833819_m

Je onzichtbaar voelen hoeft niet: de regel die echt helpt

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

Loading