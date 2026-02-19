Paus Leo in juli naar migranteneiland Lampedusa

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Leo XIV reist in juli naar Lampedusa. Het wordt de eerste keer dat een paus het Italiaanse eiland, waar veel migranten aankomen, aandoet sinds het historische bezoek van Leo's voorganger Franciscus in 2013.

Leo, die in mei aantrad als paus, zei eerder al dat hij Lampedusa graag zou willen bezoeken. Hij bedankte de inwoners al voor het warme welkom dat zij al jaren geven aan de migranten. De Amerikaanse paus heeft zich ook al vaker uitgesproken tegen hardere maatregelen om migratie tegen te gaan.

Lampedusa telt zo'n 6000 inwoners. Per jaar komen er tienduizenden mensen aan per boot, met name vanuit Tunesië.

Daarmee volgt hij de lijn van Franciscus. Die koos Lampedusa vlak na zijn aantreden als zijn allereerste reisbestemming. Dat werd gezien als een belangrijk signaal en een symbool voor zijn verdere pausschap. Hij sprak zich vaak uit over de barre omstandigheden waarin migranten moeten leven.