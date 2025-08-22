ECONOMIE
Klanten failliete Paardekooper zoeken nieuw verpakkingsbedrijf

Economie
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 13:28
anp220825124 1
DEN HAAG (ANP) - Klanten van verpakkingsleverancier Koninklijke Paardekooper Group (KPG), zoals Albert Heijn en koekenproducent De Koekfabriek, zoeken nieuwe leveranciers. Het bedrijf is vrijdag failliet verklaard en tijdelijk gestopt met het leveren van verpakkingen.
Paardekooper was voor Albert Heijn leverancier van onder meer zakken voor stokbroden en zakjes voor groenten en fruit, laat een woordvoerster van de supermarktketen weten. Volgens haar is de voorraad op dit moment nog wel "toereikend".
De Koekfabriek nam tot het bankroet van Paardekooper dozen met zijn naam af van het bedrijf. "We hebben nog wat op voorraad en kunnen de komende weken vooruit. Reguliere dozen kun je makkelijk bij andere leveranciers bestellen. De hele dag worden we gebeld door andere leveranciers", zegt manager Fanny Davelaar.
Eerder vrijdag zei slijterijketen Mitra ook te zoeken naar een nieuwe verpakkingsleverancier en dat er nog genoeg alternatieven zijn.
