Klanten staan in rij voor grote infrastructuurprojecten Arcadis

AMSTERDAM (ANP) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft het aantal nieuwe orders in het derde kwartaal met 50 procent zien toenemen. Het bedrijf doet vooral goede zaken met grote meerjarige infrastructuurprojecten, zoals de aanleg van tunnels in de Verenigde Staten, Australië en Canada en de bouw van het Zuidasdok in Amsterdam.

De omzet steeg in het derde kwartaal met 3 procent tot 962 miljoen euro. De winst, gecorrigeerd voor onder meer rente en belastingen, nam met 6 procent toe tot 137 miljoen euro. Arcadis-topman Alan Brookes is tevreden over de cijfers. "Arcadis heeft opnieuw een sterk kwartaal neergezet", zegt hij in een toelichting. Arcadis is door de grote vraag selectiever geworden in het aannemen van opdrachten, zegt Brookes.

Arcadis werkt onder meer aan een tunnelproject onder de rivier de Hudson tussen New York en New Jersey en de aanleg van de Fraser River tunnel in British Columbia, die over twee jaar afgerond moet zijn. Het Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van Amsterdam en van het noordelijk deel van de Randstad.