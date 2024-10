Nieuwe rel: Wilders zet jacht op NSC van Omzigt voort

Staatssecretaris Folkert Idsinga (Fiscaliteit, NSC) gaat over de financiën, maar zelf heeft hij voor miljoenen in aandelen in bedrijven. Dat leek geen probleem, maar nu accepteert PVV-leider Wilders de geheimzinnigheid erover ineens niet langer.

RTL onthulde dat de man die bepaalt welke bedrijven meer belasting moet betalen en welke sectoren worden ontzien zelf een omvangrijk aandelen bezit heeft. En hij wil niet zeggen in welke of wat soort bedrijven. Dus als hij familiebedrijven fiscaal bevoordeelt (en dat doet hij) kan dat in zijn eigen belang zijn. Hoeft niet, kan wel. We weten het niet. En Idsinga, van de partij van transparantie en goed bestuur, vindt dat het ons niet aangaat.

Geert Wilders , die heeft ingestemd met de benoeming van Idsinga en kon weten van diens vermogen, heeft de jacht geopend op de staatssecretaris. Vermoedelijk omdat hij nog een appeltje heeft te schikken met NSC/Omtzigt/Van Vroonhoven, vanwege de zeperd met de noodwet.

Wilders schaart zich bij een meerderheid in de Tweede Kamer die daar geen genoegen mee neemt. 'Lijkt me geen goed bestuur', sneert hij op X, verwijzend naar de leus waar Idsinga's partij NSC groot mee werd: 'goed bestuur'. Wilders: 'Dus maar beter openbaar maken die miljoenenbelangen!'

En daarmee is de regering in zijn volgende zelfgemaakte crisisje beland. En deze keer gaat Wilders winnen