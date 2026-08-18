Klarna daalt fors op Wall Street, chipbedrijven onder druk

NEW YORK (ANP) - Klarna stond dinsdag bij de dalers op de beurzen in New York. De achterafbetaaldienst maakte de resultaten bekend en kwam met een omzetwaarschuwing. Het Zweedse bedrijf rekent nu op een jaaromzet van 4,1 miljard tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog van 4,3 miljard werd uitgegaan. Kort na opening van de markt noteerde Klarna bijna 20 procent lager.

Daarnaast hebben beleggers oog voor de situatie in het Midden-Oosten. Een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran raakt verder uit het zicht. De vrees dat de hogere olie- en gasprijzen door het aanhoudende conflict de inflatie verder zullen opdrijven, zorgde voor een stijging van de rentes op de obligatiemarkten.

De algehele stemming op Wall Street was negatief. Vooral de chipaandelen moesten het ontgelden. De techgraadmeter Nasdaq noteerde daardoor kort na opening van de markt 1,1 procent lager op 26.367 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,5 procent tot 7704 punten en de Dow-Jonesindex daalde 0,3 procent tot 53.285 punten.

Vredesakkoord VS en Iran

Een vredesakkoord tussen de VS en Iran is verder uit zicht geraakt door het aflopen van het staakt-het-vuren tussen de twee partijen en het vastlopen van de onderhandelingen. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat hij het staakt-het-vuren met Iran niet zou verlengen. Ook zei Iran dat de Straat van Hormuz pas opengaat als de VS aan de eisen van het land voldoen. Iran onderhandelt met Oman over een veilige doorgang door de belangrijke waterweg, maar Washington neemt niet deel aan die gesprekken. Ook heeft Trump gedreigd Oman te bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen.

De vrees dat de hogere olie- en gasprijzen door het aanhoudende conflict de inflatie verder zullen opdrijven, zorgde voor een stijging van de rentes op de obligatiemarkten. Zo steeg de rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van dertig jaar tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook de zorgen over de Amerikaanse begroting en de grote staatsschuld joegen de rentes omhoog.

De hogere rentes op obligaties dreigen de leenkosten voor bedrijven te verhogen, wat slecht nieuws is voor de techbedrijven die fors investeren in AI. Chipbedrijven als Micron Technology, Marvell Technology, Advanced Micro Devices (AMD) en Intel zakten daardoor tot ruim 5 procent. Bedrijven als SanDisk en Western Digital, die actief zijn in dataopslag, daalden 4,9 en 5 procent.