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Formule 1-coureur Albon (30) blijft actief voor Williams

Sport
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 16:13
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LONDEN (ANP) - Alex Albon blijft als coureur actief voor Williams. Dat maakte het Formule 1-team dinsdag bekend. De 30-jarige Thai rijdt sinds 2022 bij het voormalige kampioensteam.
Albon behoort ook dit seizoen met Williams tot de achterhoede van het veld met elf teams. Na een korte zomerstop wordt de Formule 1 komend weekeinde hervat met de GP van Zandvoort. Albon is bij Williams teamgenoot van de Spanjaard Carlos Sainz.
Het team van Williams werd in 1977 opgericht en kende met name in de jaren 80 en 90 successen. Williams behaalde negen constructeurstitels en won zeven wereldtitels bij de coureurs. De Canadees Jacques Villeneuve was in 1997 de laatste wereldkampioen in het team van Williams, dat destijds ook de negende constructeurstitel veroverde.
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