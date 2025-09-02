Klarna wil bijna 1,3 miljard dollar ophalen met beursgang

LONDEN (ANP) - Het Zweedse betaalbedrijf Klarna wil tot bijna 1,3 miljard dollar ophalen met zijn beursgang in New York. Het bedrijf vroeg eerder dit jaar officieel om een beursnotering in de Amerikaanse stad en die aanvraag is nu goedgekeurd, meldt Klarna.

Bij de beursgang biedt Klarna ruim 34,3 miljoen aandelen aan, voor een prijs tussen de 35 en 37 dollar per aandeel. Het grootste deel van die stukken is in handen van een aantal aandeelhouders die hun belang in het bedrijf willen verzilveren. Klarna zelf biedt bij de beursgang een kleine 5,6 miljoen aandelen aan.

De aanbieder van diensten voor het achteraf betalen van aankopen meldt ook dat er een optie is om nog eens 5,1 miljoen aandelen naar de beurs te brengen. Dat gebeurt als de vraag groot is.

Klarna zou al eerder naar de beurs hebben gewild. Maar onrust op de financiële markten door handelsspanningen noopte het bedrijf die stap uit te stellen, meldden meerdere media in april op basis van ingewijden.