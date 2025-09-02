Ook Luxemburg doet mee aan wapeninkoop in VS voor Oekraïne

LUXEMBURG (ANP) - Bondgenoten van Oekraïne werken aan een vijfde wapenpakket waarvoor ze in de Verenigde Staten inkopen. Luxemburg zoekt andere landen om het pakket van waarschijnlijk weer zo'n half miljard dollar (circa 430 miljoen euro) samen te betalen.

De Verenigde Staten willen Oekraïne sinds een maand of twee weer extra wapens leveren, mits Europese bondgenoten ervoor betalen. Nederland, Duitsland en Canada namen sindsdien elk een 'pakket' aan zulke Amerikaanse wapens voor hun rekening en Noorwegen, Zweden en Denemarken bekostigden er samen een. België en Letland beloofden kleinere bijdragen.

Luxemburg gaat ook meedoen, zegt premier Luc Frieden. Hoeveel het kleinste van de 32 NAVO-landen bijdraagt, zei hij nog niet.