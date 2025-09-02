ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook Luxemburg doet mee aan wapeninkoop in VS voor Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 13:57
anp020925137 1
LUXEMBURG (ANP) - Bondgenoten van Oekraïne werken aan een vijfde wapenpakket waarvoor ze in de Verenigde Staten inkopen. Luxemburg zoekt andere landen om het pakket van waarschijnlijk weer zo'n half miljard dollar (circa 430 miljoen euro) samen te betalen.
De Verenigde Staten willen Oekraïne sinds een maand of twee weer extra wapens leveren, mits Europese bondgenoten ervoor betalen. Nederland, Duitsland en Canada namen sindsdien elk een 'pakket' aan zulke Amerikaanse wapens voor hun rekening en Noorwegen, Zweden en Denemarken bekostigden er samen een. België en Letland beloofden kleinere bijdragen.
Luxemburg gaat ook meedoen, zegt premier Luc Frieden. Hoeveel het kleinste van de 32 NAVO-landen bijdraagt, zei hij nog niet.
Vorig artikel

Nieuw onderzoek bij de plek waar Lisa (17) werd gevonden

Volgend artikel

Klarna wil bijna 1,3 miljard dollar ophalen met beursgang

POPULAIR NIEUWS

de-amerikaanse-vicepresident-jd-vance

Trump ziek: Wie is JD Vance?

gandr-collage (3)

Gouke Moes, de nieuwe minister van onderwijs, vindt hakenkruizen en homo-zebrapaden even erg

ANP-506889406 (1)

Eva Jinek: 'zonder make-up had ik geen TV-carrière!’

ANP-534663067

Azie bouwt onder leiding van Xi alliantie tegen Donald Trump

shutterstock_2657194765

Wat je huisdier zegt over je persoonlijkheid

anp010925126 1

Sneu: Van Vroonhoven wil niet door in politiek na daling op NSC-lijst