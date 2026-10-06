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Kledingsite ASOS bevestigt 'ongeautoriseerde' melding aan klanten

Economie
door anp
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LONDEN (ANP) - De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een "ongeautoriseerde klantmelding" is verstuurd. Eerder op de dag werd bekend dat gebruikers van de app een melding hadden ontvangen, waaruit kon worden opgemaakt dat de systemen van ASOS zijn gehackt. Het bedrijf laat weten onderzoek te doen naar "ongeoorloofde activiteiten via platforms van derden" die het gebruikt voor communicatie met klanten.
Eerder schreven meerdere media, waaronder The Independent, al over de hack. ASOS zegt nu dat kwaadwillenden daarbij mogelijk toegang hebben gekregen tot persoonlijke data als naam en contactgegevens. "We geloven niet dat betaalkaartgegevens of wachtwoorden van accounts zijn getroffen", aldus ASOS, dat ook in Nederland actief is.
Het bedrijf zegt direct maatregelen te hebben genomen om de toegang tot de berichtenplatforms te beperken. De website en app werken volgens ASOS zoals normaal en er zouden geen verstoringen zijn. ASOS stelt verder dat het nog te vroeg is om te zeggen wat de mogelijke gevolgen voor de handel zijn.
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