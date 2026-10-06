Onderzoek legt kwetsbaarheid wind- en zonneparken Nederland bloot

DEN HAAG (ANP/RTR) - Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via het internet toegankelijk en zijn zodoende kwetsbaar voor hackpogingen. In Nederland zijn ruim 140 van dergelijke toegankelijke systemen gevonden, hebben onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat dinsdag bekendgemaakt tijdens een cybertop in Den Haag.

De onderzoekers vonden ruim 8500 toegankelijke besturingssystemen in 35 landen. De meeste zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. In veel gevallen ging het om beheerpagina's met een inlogscherm. Maar volgens een van de onderzoekers was het bij een deel ook mogelijk om de volledige controle over te nemen. Op de webpagina van een turbine waren live gegevens te zien, met knoppen voor "start, stop en reset". Sommige systemen bedienden meerdere turbines of een heel park.

Topman Soufian El Yadmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. "Wat wij in een paar uur in kaart kunnen brengen, kan een aanvaller ook in een paar uur in kaart brengen", zegt hij.