Rijd je volgend jaar door rood, dan ligt er waarschijnlijk een boete van €330 op de mat. Voor onnodig links rijden betaal je €300. De ANWB heeft de voorgestelde boetes voor 2027 op een rij gezet. Toch is het nog maar de vraag of die bedragen op 1 januari echt ingaan, want de Tweede Kamer wil de verhoging tegenhouden.

Het overzicht van de ANWB, waar Autobahn.eu vandaag over schrijft, komt uit het conceptbesluit van het kabinet. Volgens Autobahn.eu staat er boven de hele lijst een belangrijke kanttekening: politiek is nog niet beslist dat deze bedragen op 1 januari echt ingaan.

Dit betaal je volgens het voorstel

Het kabinet wil de boetes gemiddeld met 2,7 procent laten stijgen. Volgens het Nederlands Dagblad is dat gelijk aan de inflatie tussen maart 2025 en maart 2026. Dit zijn de bekendste bedragen, met tussen haakjes het tarief van nu:

Telefoon in de hand: €450 (€440)

Door rood rijden, rechts inhalen of een kruispunt blokkeren: €330 (€320)

Onnodig stilstaan op de vluchtstrook: €330 (€310)

Onnodig links rijden op de snelweg: €300 (€280)

Geen gordel dragen: €200 (€190)

Rijden zonder verzekering: €550 (€500)

30 km/u te hard op de snelweg: €400 (€389)

Let op: daar komt nog iets bij. Alle Nederlandse bedragen zijn volgens Autobahn.eu exclusief de 9 euro administratiekosten die het CJIB bovenop een verkeersboete rekent.

Gemiddeld 2,7 procent erbij, maar voor links rijden ruim 7 procent

Afronden maakt sommige boetes veel duurder

Hoe kan een stijging van 2,7 procent uitkomen op €20 extra? Dat komt door afronding. Bij de meeste Wahv-boetes worden bedragen boven 100 euro afgerond op een veelvoud van 10 euro. Snelheidsboetes vormen een uitzondering en worden per hele euro naar beneden afgerond.

Zo gaat onnodig links rijden van €280 naar €300, een stijging van 7,1 procent. Rijden zonder verzekering stijgt zelfs met 10 procent. Volgens het Veldhovens Weekblad ligt dat bijna 4 keer zo hoog als de gemiddelde indexatie van 2,7%. Toen eerder dit jaar de eerste berichten over de verhoging naar buiten kwamen, ging het nog om €328 voor door rood rijden. In het conceptbesluit is dat afgerond naar €330.

In Duitsland is het een fractie daarvan

Wie vaak over de grens rijdt, ziet een groot verschil. Een vergelijking van Wegenvignetten.nl met tien populaire vakantielanden laat zien dat Duitsland veel lager uitkomt. Een eenvoudige roodlichtovertreding kost er 90 euro en eveneens een punt, terwijl Nederland naar 330 euro gaat. Brengt de bestuurder anderen in gevaar, dan kan de Duitse boete wel flink oplopen, plus een rijverbod.

Ook bij andere overtredingen is het verschil groot. Zonder gordel rijden kost in Duitsland standaard €30, tegenover straks €200 bij ons. Voor een mobiel apparaat tijdens het rijden betaal je daar €100, in Nederland wordt dat €450. En 30 km/u te hard buiten de bebouwde kom kost in Duitsland €150, tegenover €400 op een Nederlandse snelweg.

Voor exact dezelfde overtreding kan de rekening enkele tientallen kilometers over de grens honderden euro's lager zijn. - Mattijs Wijnmalen, Wegenvignetten.nl

Kamer en kabinet staan lijnrecht tegenover elkaar

Op 22 september nam de Tweede Kamer een motie aan die het kabinet vraagt af te zien van de verhoging. De motie kreeg steun van partijen die samen 83 zetels vertegenwoordigen. Het kabinet had de motie vooraf ontraden. Volgens de ANWB vindt de Kamer dat verkeersboetes moeten bijdragen aan de verkeersveiligheid, en niet moeten dienen als inkomstenbron voor de begroting.

De Kamer staat daarin niet alleen. De Raad van State vindt dat het kabinet beter moet uitleggen waarom een nieuwe verhoging nodig en proportioneel is. Volgens TopGear wijzen de adviseurs erop dat verkeersboetes inmiddels gemiddeld hoger zijn dan vergelijkbare boetes die via het strafrecht worden opgelegd. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vonden eerder al dat de boetes niet meer in verhouding staan tot zwaardere strafbare feiten.

Het kabinet houdt toch vast aan de indexering. De opbrengst is groot: volgens Motornieuws ging er vorig jaar ongeveer 1 miljard euro aan verkeersboetes naar de staatskas. Ook eerder legde het kabinet een motie naast zich neer. In november 2025 schreef de toenmalige minister Foort van Oosten, volgens TopGear, dat hij een motie om de boetes niet meer mee te laten stijgen met de inflatie niet zou uitvoeren.

Een aangenomen motie is een oproep, geen wet

Wat het voor jou betekent