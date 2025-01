Kleine banken verzetten zich tegen wetsvoorstel over contant geld

DEN HAAG (ANP) - Revolut, Triodos, bunq, Knab en Van Lanschot Kempen maken zich "ernstige zorgen" over een wetsvoorstel waardoor de banken naar eigen zeggen in feite verplicht worden om mee te doen aan de infrastructuur van Geldmaat. Die verplichting is volgens de kleinere banken een bedreiging voor de eerlijke concurrentie en legt een onevenredige last op die banken, die onder heel andere omstandigheden opereren dan de traditionele banken. Dat stellen zij in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer, waarover De Telegraaf eerder berichtte.

Geldmaat is het gezamenlijke netwerk van gele pinautomaten van de grootste Nederlandse banken, waaronder Rabobank en ING. De kleinere banken vrezen dat de grote banken via Geldmaat tarieven kunnen vaststellen "waarvan de kleinere banken geen andere keuze hebben dan deze te accepteren". Die kosten zijn een "onevenredige last" voor kleinere banken in verhouding tot hun omvang, stellen zij.

Het doel van het wetsvoorstel is om contant geld beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. Het zou grote banken verplichten een landelijk dekkend netwerk van geldautomaten aan te bieden. Banken met meer dan 50.000 betaalrekeninghouders in Nederland worden volgens het wetsvoorstel verplicht om ervoor te zorgen dat hun klanten van de voorzieningen van die infrastructuur gebruik kunnen maken.