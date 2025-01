Winnaar Australian Open Sinner meldt zich af voor ABN AMRO

ROTTERDAM (ANP) - Tennisser Jannik Sinner zal zijn titel in het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam niet verdedigen. De Italiaan, die zondag de Australian Open voor de tweede keer won, heeft zich afgemeld bij de organisatie. "Na overleg met mijn team moest ik het moeilijke besluit nemen om me terug te trekken uit het ABN AMRO Open. Mijn lichaam heeft tijd nodig om uit te rusten na de lange reeks in Australië", liet Sinner weten in een persbericht van de organisatie.

Het 52e ABN AMRO Open wordt gehouden van 1 tot en met 9 februari 2025.