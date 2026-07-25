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Kleine bedrijven stappen naar rechter VS om nieuwe importtarieven

Economie
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 12:24
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De regering-Trump wordt geconfronteerd met nieuwe juridische procedures tegen de recentste reeks wereldwijde Amerikaanse importheffingen die deze week zijn ingegaan. Kleine bedrijven hebben twee rechtszaken aangespannen bij de Amerikaanse handelsrechtbank in New York.
Ze beschuldigen Trump ervan dat Sectie 301 van de handelswet uit 1974 onrechtmatig is ingezet om eerdere handelstarieven te vervangen die door het Amerikaanse Hooggerechtshof onwettig waren verklaard. Trump besloot na het oordeel van de hoogste rechters op basis van de wet uit 1974 snel met nieuwe heffingen te komen.
De Amerikaanse regering kondigde deze week aan dat de Verenigde Staten importheffingen van 10 tot 12,5 procent gaan innen op goederen van tientallen handelspartners, waaronder de Europese Unie. Regeringsfunctionarissen noemden als reden voor de nieuwe heffingen de vermeende lakse handhaving op verboden dwangarbeid.
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