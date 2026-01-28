Kleine koersuitslagen op Wall Street na rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koersuitslagen gesloten na het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente onveranderd te laten, zoals was verwacht. Daarnaast ging de aandacht op Wall Street uit naar de kwartaalcijfers van grote bedrijven, waaronder koffieketen Starbucks en chipproducent Texas Instruments.

In december werd de rente nog voor de derde keer op rij verlaagd door de Federal Reserve om de economie en de arbeidsmarkt te stimuleren. Het besluit om de rente ongewijzigd te laten leidt waarschijnlijk tot kritiek van president Donald Trump. Hij heeft herhaaldelijk gedreigd Fed-voorzitter Jerome Powell te ontslaan. De termijn van Powell loopt in mei af en Trump overweegt nu wie hij als opvolger wil nomineren.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijwel vlak op 49.015,60 punten. De brede S&P 500 was eveneens nagenoeg onveranderd, op 6978,03 punten. Bij opening klom de S&P 500 nog heel kort voor het eerst boven de grens van 7000 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 23.857,45 punten.