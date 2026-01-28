ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kleine koersuitslagen op Wall Street na rentebesluit Fed

Economie
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 22:13
anp280126208 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koersuitslagen gesloten na het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente onveranderd te laten, zoals was verwacht. Daarnaast ging de aandacht op Wall Street uit naar de kwartaalcijfers van grote bedrijven, waaronder koffieketen Starbucks en chipproducent Texas Instruments.
In december werd de rente nog voor de derde keer op rij verlaagd door de Federal Reserve om de economie en de arbeidsmarkt te stimuleren. Het besluit om de rente ongewijzigd te laten leidt waarschijnlijk tot kritiek van president Donald Trump. Hij heeft herhaaldelijk gedreigd Fed-voorzitter Jerome Powell te ontslaan. De termijn van Powell loopt in mei af en Trump overweegt nu wie hij als opvolger wil nomineren.
De Dow-Jonesindex eindigde vrijwel vlak op 49.015,60 punten. De brede S&P 500 was eveneens nagenoeg onveranderd, op 6978,03 punten. Bij opening klom de S&P 500 nog heel kort voor het eerst boven de grens van 7000 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 23.857,45 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

generated-image

Van heel veel koffie kunnen je hersenen krimpen

166350099_m

Jonge vrouwen naar buitenland voor extreme buikoperaties voor ziektes die ze niet hebben

Loading