Machado hekelt 'criminele' leiders Venezuela na overleg in VS

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Venezolaanse oppositieleider heeft na een ontmoeting met de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio uitgehaald naar de machtshebbers in Venezuela. "We hebben het over criminelen. Ze hebben opzettelijk mensen vermoord. Ze hebben ervoor gezorgd dat een derde van onze bevolking ons land heeft verlaten en is gevlucht", zei Nobelprijswinnares María Corina Machado in Washington tegen de pers.

Machado verklaarde dat waarschijnlijk "niemand vertrouwen heeft in Delcy Rodríguez", doelend op de interim-leider van Venezuela. Zij was vicepresident onder Nicolás Maduro, die is opgepakt door Amerikaanse eenheden en is meegenomen naar de VS. Volgens oppositieleider Machado draagt Rodríguez verantwoordelijkheid voor het "staatsterrorisme" in haar thuisland.

Hoewel de regering-Trump het regime van Maduro als crimineel heeft bestempeld, koos het na de arrestatie van de leider in eerste instantie voor samenwerking met zijn vicepresident. Dat gebeurde met het oog op de stabiliteit van het land, legde minister Rubio eerder uit.